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Победил китайца в финале. Украинец завоевал золото Паралимпиады-2024 по настольному теннису
Можно бить и китайцев
фото - REUTERS
На Паралимпиаде в Париже состоялся один из двух "золотых" для Украины сегодняшних финалов по настольному теннису. У мужчин за награду высшей пробы соревновались Виктор Дидух и китаец Шуай Жоао в классе MS8.
Матч длился пять сетов, а победителем по итогам стал именно спортсмен из Украины. Это первое золото Паралимпиады в настольном теннисе для Украины за последние восемь лет.
Отметим, что в 20:00 состоится еще один "золотой" для Украины финал в настольном теннисе. За самую престижную награду будет соревноваться Марина Лавриненко.
Для Украины "золото" Виктора Дидуха стало 18-м на этих Паралимпийских играх.
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