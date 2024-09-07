Победил китайца в финале. Украинец завоевал золото Паралимпиады-2024 по настольному теннису

На Паралимпиаде в Париже состоялся один из двух "золотых" для Украины сегодняшних финалов по настольному теннису. У мужчин за награду высшей пробы соревновались Виктор Дидух и китаец Шуай Жоао в классе MS8.

Матч длился пять сетов, а победителем по итогам стал именно спортсмен из Украины. Это первое золото Паралимпиады в настольном теннисе для Украины за последние восемь лет.

Отметим, что в 20:00 состоится еще один "золотой" для Украины финал в настольном теннисе. За самую престижную награду будет соревноваться Марина Лавриненко.

Для Украины "золото" Виктора Дидуха стало 18-м на этих Паралимпийских играх.