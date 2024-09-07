Паверлифтинг. Украина добыла еще одну награду Паралимпиады-2024

Украинская сборная добыла еще одну награду Паралимпиады-2024. Призовым оказался пауэрлифтинг – вид спорта, в котором на этой Паралимпиаде наша страна еще не получала наград.

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Бронзовым призером с результатом 214 килограммов стал Юрий Бабинец в весе до 88 кг.

Для Бабинца это вторая Паралимпиада в карьере и первое попадание в призы. Украинца в итоге опередили египтянин Мохаммед Элефат (224 кг) и китаец Панпан Ян (242 кг).