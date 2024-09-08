  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Харлан показала романтические фото с каньона в США
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харлан показала романтические фото с каньона в США

Другие виды
Обновлено

Невероятная красота

Харлан показала романтические фото с каньона в США

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка проводит свой отдых в США вместе с женихом, итальянцем Луиджи Самеле. Пара посетила живописную местность Horseshoe Bend Canyon. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик показал фото из Монако.

По теме
yellow-arrow
Паверлифтинг. Украина добыла еще одну награду Паралимпиады-2024
yellow-arrow
Победил китайца в финале. Украинец завоевал золото Паралимпиады-2024 по настольному теннису
yellow-arrow
В виде спорта, где медалей еще не было. Украина добыла еще одну награду Паралимпиады-2024
Ольга Харлан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости