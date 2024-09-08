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Харлан показала романтические фото с каньона в США
Невероятная красота
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка проводит свой отдых в США вместе с женихом, итальянцем Луиджи Самеле. Пара посетила живописную местность Horseshoe Bend Canyon. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик
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