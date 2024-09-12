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Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в прыжках с трамплина Даниэль-Андре Танде завершил профессиональную карьеру

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На решение спортсмена повлияла травма, которую он получил три года назад

Олимпийский чемпион Пхенчхана-2018 в прыжках с трамплина Даниэль-Андре Танде завершил профессиональную карьеру

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде завершил спортивную карьеру. Об этом 30-летний спортсмен заявил в интервью местному телеканалу NRK. Причиной такого решения является травма, которую он получил три года назад. Норвежец тогда неудачно упал во время тестового запуска в Планице в 2021 году, после которого несколько дней он находился в состоянии искусственной комы. Спортсмен вернулся в большой спорт в 2022 году, однако тот неприятный инцидент повлиял на дальнейшие выступления спортсмена.

"Я жил надеждой на то, что вернусь в старую добрую форму. Барьер, который мне поставили после Планицы, великоват для меня, чтобы выступать на том уровне, на который я знаю, что способен. Страх начал преобладать над радостью от прыжков с трамплина. Конечно, это очень сильно повлияло на меня. я думал, что смогу от него избавиться, но получилось наоборот. Постепенно становилось все хуже и хуже", - сказал норвежский спортсмен.

Добавим, что Даниэль-Андре Танде за свою профессиональную карьеру выигрывал золото Олимпиады-2018 в прыжках с большого трамплина в командных соревнованиях. Также норвежец является четырехкратным чемпионом мира в этом виде спорта.

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прыжки с трамплина
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Источник:
NRK
Опубликовал: Александр Гресь
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