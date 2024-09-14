Виктория Ус – бронзовый призер этапа Кубка мира в гребном слаломе

Украинка Виктория Ус стала третьей на этапе Кубка мира по гребному слалому в итальянском Ивреа. Об этом сообщает НОК Украины.

В квалификационном этапе каноэ-слалома наша спортсменка стала седьмой и попала в финал. В борьбе за награды украинка прошла трассу без штрафных секунд и финишировала третьей (108.15с), пропустив вперед победительницу Габриэлу Саткову из Чехии (100.89с) и двукратную бронзового призера Игр-2024 британку Кимберли Вудс (106,24).

Для Виктории это пятая бронзовая награда и восьмая медаль в целом на уровне этапов Кубка мира.