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Харлан показала, кого действительно боится ее жених. Видео
Украинка не боится никого
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала аудитории кого на самом деле испугался ее жених, итальянец Луиджи Самеле во время романтического путешествия пары в США. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид
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