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Харлан показала, кого действительно боится ее жених. Видео

Другие виды
Обновлено

Украинка не боится никого

Харлан показала, кого действительно боится ее жених. Видео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка показала аудитории кого на самом деле испугался ее жених, итальянец Луиджи Самеле во время романтического путешествия пары в США. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид показала поклонникам яркий красно-белый наряд.

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