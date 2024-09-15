Украина победила США в 4-м туре шахматной Олимпиады

В Будапеште мужская сборная Украины одолела США (2,5:1,5) – лидера посева с игроками, у которых рейтинг 2700+.

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Василий Иванчук обыграл Уэсли Со, Антон Коробов – Рэя Робсона. Вничью сыграл Руслан Пономарев и Леньер Домингес и только Андрей Волокитин уступил Фабиано Каруани. Коллектив получил максимальный результат, как и еще 7 команд.

Женская сборная расписала ничью с Турцией благодаря Юлии Осьмак и Анне Ушениной (2:2). Украинские шахматистки набрали 7 очков из 8.