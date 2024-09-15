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Российский оппозиционер Каспаров призвал сохранить отстранение шахматной федерации РФ

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Совершенно верные слова

Российский оппозиционер Каспаров призвал сохранить отстранение шахматной федерации РФ

фото - mk.ru

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров призвал ФИДЕ не снимать санкции в отношении Федерации шахмат россии и продолжить ее отстранение от международных соревнований.

"Я дорожу своими воспоминаниями о шахматной Олимпиаде и хотел бы просто насладиться этой Олимпиадой в Будапеште. Но политика и ценность человеческой жизни на первом месте.

Российская Федерация отстранена, как и на большинстве международных мероприятий, из-за геноцидной войны в Украине. Так и должно оставаться" – сказал Каспаров.

Напомним, ранее Украина сенсационно победила США в 4-м туре шахматной Олимпиады.

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