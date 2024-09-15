Российский оппозиционер Каспаров призвал сохранить отстранение шахматной федерации РФ

Российский оппозиционный политик Гарри Каспаров призвал ФИДЕ не снимать санкции в отношении Федерации шахмат россии и продолжить ее отстранение от международных соревнований.

"Я дорожу своими воспоминаниями о шахматной Олимпиаде и хотел бы просто насладиться этой Олимпиадой в Будапеште. Но политика и ценность человеческой жизни на первом месте.

Российская Федерация отстранена, как и на большинстве международных мероприятий, из-за геноцидной войны в Украине. Так и должно оставаться" – сказал Каспаров.