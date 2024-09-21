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Харлан показала закулисье съемки для Playboy. Фото

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Очаровательная украинка

Харлан показала закулисье съемки для Playboy. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала закулисье съемки для известного журнала Playboy. Соответствующие снимки Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан показала закулисье съемки для Playboy. Фото - изображение 1Харлан показала закулисье съемки для Playboy. Фото - изображение 2

Напомним, ранее Бех-Романчук покорила новую карпатскую вершину.

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