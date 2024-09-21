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Людмила Бабак – чемпионка мира в каноэ-одиночке на дистанции 15,4 километра

Другие виды
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Поздравляем с заслуженным золотом

Людмила Бабак – чемпионка мира в каноэ-одиночке на дистанции 15,4 километра

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская спортсменка Людмила Бабак выиграла золото на чемпионате мира-2024 по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

Наша спортсменка на длинной дистанции 15,4 км добыла в борьбе золото с результатом 01:21:33.44. Елена Цыганкова завоевала бронзу со временем 01:23:11.79. Компанию украинкам на пьедестале составила Жофия Кишбан из Венгрии (01:22:27.61).

Напомним, накануне на короткой дистанции Людмила Бабак завоевала серебряную медаль, а Елена Цыганкова - бронзовую.

За день до завершения соревнований у сборной Украины 6 наград (1+3+2).

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гребля на байдарках и каноэ Людмила Бабак
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