Международная федерация лыжного спорта продолила отстранение россиян

Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение россиян от соревнований под своей эгидой.

В комментарии изданию Expressen глава отдела лыжных гонок Шведской ассоциации лыжного спорта Ларс Оберг сообщил об этом.

"Не было никаких обсуждений или чего-нибудь такого. Нас просто проинформировали, что в следующем сезоне не будет никаких изменений в этом вопросе.

И это хорошо, потому что Швеция принадлежит той части FIS, которая действительно поддерживает продолжение отстранения, пока ничего не изменится в Украине. Неправильно допускать их в нынешних условиях", – сказал Оберг.

Напомним, что с 2022 года спортсмены из РФ и Беларуси не участвуют во всех международных лыжных соревнованиях под эгидой FIS.