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Глава федерации лыж россии призвала бомбить Лондон

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Маразм процветал

Глава федерации лыж россии призвала бомбить Лондон

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава федерации лыж россии Елена Вяльбе отреагировала на запрет участвовать в международных соревнованиях спортсменам из страны 404.

"Если бы мы бросили серьезную бомбу на центр Лондона, все бы закончилось, и нас бы уже везде пустили. Борьба россии со всем внешним миром продолжается столетиями. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. Они всегда стоят с заточкой за спиной" – сказала экс-лыжница.

Напомним, что ранее IBU продолжила отстранение россиян и белорусов от международных соревнований по биатлону.

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Комментарии
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JudgeDredd (Київ)
29.09.2024 в 12:28
Ось, прориваються перші ознаки розуму. "Нас ніколи не любили". Цілком вірно. Тепер треба зрозуміти, а за що ж саме вас завжди ніколи не любили? Мабуть за те, що ви маєте низький рівень культури і при цьому агресивно поводитесь, намагаєтесь втручатися у справи інших народів, несете за собою війну і бідність. Тоді стане зрозумілим, чому весь "поганий" зовнішній світ не любить таку гарну росію.
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Комментарии 2
JudgeDredd (Київ)
29.09.2024 в 12:28
Ось, прориваються перші ознаки розуму. "Нас ніколи не любили". Цілком вірно. Тепер треба зрозуміти, а за що ж саме вас завжди ніколи не любили? Мабуть за те, що ви маєте низький рівень культури і при цьому агресивно поводитесь, намагаєтесь втручатися у справи інших народів, несете за собою війну і бідність. Тоді стане зрозумілим, чому весь "поганий" зовнішній світ не любить таку гарну росію.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
29.09.2024 в 12:13
Переїла свинка.
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