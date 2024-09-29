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Глава федерации лыж россии призвала бомбить Лондон
Маразм процветал
Глава федерации лыж россии Елена Вяльбе отреагировала на запрет участвовать в международных соревнованиях спортсменам из страны 404.
"Если бы мы бросили серьезную бомбу на центр Лондона, все бы закончилось, и нас бы уже везде пустили. Борьба россии со всем внешним миром продолжается столетиями. Нас никогда не любили, даже когда делали вид, что любят. Они всегда стоят с заточкой за спиной" – сказала экс-лыжница.
Напомним, что ранее IBU продолжила
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