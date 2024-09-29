Павел Баль завоевал историческую для Украины медаль чемпионата мира по шоссейному велоспорту

Бронзовый призер Паралимпийских игр-2024 в Париже, украинец Павел Баль занял третью позицию на чемпионате мира по шоссейному велоспорту.

Баль — второй параспортсмен в истории, завоевавший для Украины медаль на чемпионате мира по шоссейному велоспорту. Перед этим медали выигрывал только Дементьев.

Для Украины это третья медаль на турнире, перед этим "золото" в групповой и "бронзу" гонки с раздельным стартом взял Егор Дементьев в классе C5.

Чемпионат мира-2024. Групповая гонка, клас Н5

1. Митч Вализе (Нидерланды) — 1:39:12

2. Луи Верно (Франция) - 1:40:15

3. Павел Баль (Украина) - 1:40:18