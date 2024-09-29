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Павел Баль завоевал историческую для Украины медаль чемпионата мира по шоссейному велоспорту
Легендарный спортсмен
Getty Images/Global Images Ukraine
Бронзовый призер Паралимпийских игр-2024 в Париже, украинец Павел Баль занял третью позицию на чемпионате мира по шоссейному велоспорту.
Баль — второй параспортсмен в истории, завоевавший для Украины медаль на чемпионате мира по шоссейному велоспорту. Перед этим медали выигрывал только Дементьев.
Для Украины это третья медаль на турнире, перед этим "золото" в групповой и "бронзу" гонки с раздельным стартом взял Егор Дементьев в классе C5.
Чемпионат мира-2024. Групповая гонка, клас Н5
1. Митч Вализе (Нидерланды) — 1:39:12
2. Луи Верно (Франция) - 1:40:15
3. Павел Баль (Украина) - 1:40:18
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