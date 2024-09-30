Тадей Погачар выиграл чемпионат мира по шоссейным гонкам. Словенец в очередной раз вписывает свое имя в историю велоспорта

Нынешний велосезон проходит под лозунгом "Неудержимый Погги". Это и неудивительно, учитывая его множество побед, в частности на "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс". Словенец продолжил восхищать болельщиков на чемпионате мира, который проходит в Цюрихе. На вчерашней гонке 26-летний спортсмен удивил всех, атаковав вместе с частью гонщиков за 100 км до финиша, а уже за 50 км пошел в сольную атаку, которая принесла ему победу.

"Я не могу поверить в то, что только что произошло. После такого сезона я возложил на себя большое давление на сегодня, и на меня давила команда. Мы приехали сюда за победой. Гонка разворачивалась довольно быстро, и впереди был опасный отрыв, и я, возможно, сделал глупую атаку, но, к счастью, Ян [Тратник] был там со мной. Я не сдавался до самого финала. Это невероятный день. У нас были планы держать гонку под контролем, но она началась довольно рано, и я не знаю, о чем я думал, я просто поехал. К счастью, я сделал это, но это было так трудно и невероятно. После многих лет борьбы за Тур де Франс и другие гонки, я никогда не ставил себе цель чемпионат мира. В этом году все прошло гладко, и после идеального сезона выиграть чемпионат мира было действительно большой целью, и я не могу поверить, что это произошло. Я должен поблагодарить всю команду - без них это было бы невозможно. Я очень горжусь национальной командой", - заявил словенец после 23-й победы в этом сезоне.

Добавим, что Тадей Погачар вместе с победами на двух гранд-турах и чемпионате мира, оформил "тройную корону". До него это делали только двое велогонщиков, а именно Эдди Меркс (1974 г.) и Стивен Роше (1987г.).