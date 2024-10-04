Исторический успех. Сборная Украины завоевала золото на юниорском ЧМ

Украинская мужская команда по пулевой стрельбе завоевала золото мирового первенства по стрельбе из винтовки лежа на дистанции 50 м.

Нашу страну представляли Алексей Вятчин, Даниил Гриник и Иван Ткаленко, они победили с суммарным результатом 1860.9.

В личных соревнованиях Вятчин стал 6-м, Гриник - 7-м, Ткаленко -16-м, еще один украинец — Кирилл Бугайцев — закрыл главную двадцатку.

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Стоит отметить, что эта награда стала первым золотом юниорского ЧМ в копилке украинской сборной.