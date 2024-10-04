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Исторический успех. Сборная Украины завоевала золото на юниорском ЧМ

Другие виды
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Невероятный результат продемонстрировала украинская команда

Исторический успех. Сборная Украины завоевала золото на юниорском ЧМ

Фото: Base of Ukrainian sports

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская мужская команда по пулевой стрельбе завоевала золото мирового первенства по стрельбе из винтовки лежа на дистанции 50 м.

Нашу страну представляли Алексей Вятчин, Даниил Гриник и Иван Ткаленко, они победили с суммарным результатом 1860.9.

В личных соревнованиях Вятчин стал 6-м, Гриник - 7-м, Ткаленко -16-м, еще один украинец — Кирилл Бугайцев — закрыл главную двадцатку.

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Стоит отметить, что эта награда стала первым золотом юниорского ЧМ в копилке украинской сборной.

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