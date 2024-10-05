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Украинская гимнастка Икан завоевала бронзу на Кубке Дали Куткайте в Литве

Другие виды
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Прекрасное выступление

Украинская гимнастка Икан завоевала бронзу на Кубке Дали Куткайте в Литве

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинка Анастасия Икан завоевала бронзовую награду на Кубке Дали Куткайте по художественной гимнастике в Литве.

Наша спортсменка в многоборье получила 117,850 балла, что позволило ей занять третью позицию. Золото у представительницы Польши Лилианы Левинской (129,250), серебро – у ее соотечественницы Эмилии Хейчел (122,700).

Еще две представительницы нашей страны остались без наград – Таисия Шаргородская заняла четвертое место (115,050), а Эмилия Лавринец набрала 114,000 баллов и замкнула ТОП-7.

Напомним, что ранее Костюк показала первые фото из китайского Уханя.

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художественная гимнастика
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