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Украинская гимнастка Икан завоевала бронзу на Кубке Дали Куткайте в Литве
Прекрасное выступление
Украинка Анастасия Икан завоевала бронзовую награду на Кубке Дали Куткайте по художественной гимнастике в Литве.
Наша спортсменка в многоборье получила 117,850 балла, что позволило ей занять третью позицию. Золото у представительницы Польши Лилианы Левинской (129,250), серебро – у ее соотечественницы Эмилии Хейчел (122,700).
Еще две представительницы нашей страны остались без наград – Таисия Шаргородская заняла четвертое место (115,050), а Эмилия Лавринец набрала 114,000 баллов и замкнула ТОП-7.
Напомним, что ранее Костюк
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