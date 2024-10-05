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Харлан показала поклонникам своего домашнего любимца. Фото

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Очень милая собачка

Харлан показала поклонникам своего домашнего любимца. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка показала широкой публике своего домашнего любимца – собачку Добби. Соответствующие фото Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан показала поклонникам своего домашнего любимца. Фото - изображение 1Харлан показала поклонникам своего домашнего любимца. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Костюк показала первые фото из китайского Уханя.

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Ольга Харлан
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