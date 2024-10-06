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Чемпионом мира по футзалу стал обидчик Украины
Гегемония продолжается
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В финале чемпионата мира-2024 по футзалу сборная Бразилии одолела сборную Аргентины со счетом 2:1. Таким образом, впервые за 12 лет бразильцы завоевали чемпионство.
Золотые награды чемпионата мира стали для Бразилии шестыми в истории. Она остается самой титулованной сборной по футзалу в мире.
Напомним, сборная Украины впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира по футзалу. В матче за 3-е место сине-желтые сокрушили французов со счетом 7:1. В полуфинале украинцы уступили будущему чемпиону - сборной Бразилии (2:3).
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