Чемпионом мира по футзалу стал обидчик Украины

В финале чемпионата мира-2024 по футзалу сборная Бразилии одолела сборную Аргентины со счетом 2:1. Таким образом, впервые за 12 лет бразильцы завоевали чемпионство.

Золотые награды чемпионата мира стали для Бразилии шестыми в истории. Она остается самой титулованной сборной по футзалу в мире.

Напомним, сборная Украины впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира по футзалу. В матче за 3-е место сине-желтые сокрушили французов со счетом 7:1. В полуфинале украинцы уступили будущему чемпиону - сборной Бразилии (2:3).