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Чемпионом мира по футзалу стал обидчик Украины

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Гегемония продолжается

Чемпионом мира по футзалу стал обидчик Украины

Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto

Новина українською

В финале чемпионата мира-2024 по футзалу сборная Бразилии одолела сборную Аргентины со счетом 2:1. Таким образом, впервые за 12 лет бразильцы завоевали чемпионство.

Золотые награды чемпионата мира стали для Бразилии шестыми в истории. Она остается самой титулованной сборной по футзалу в мире.

Напомним, сборная Украины впервые в истории стала бронзовым призером чемпионата мира по футзалу. В матче за 3-е место сине-желтые сокрушили французов со счетом 7:1. В полуфинале украинцы уступили будущему чемпиону - сборной Бразилии (2:3).

Читайте такжеЧМ-2024 по футзалу. Украина – Франция 7:1. Историческая дебютная бронза нашей сборной
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Бразилия Аргентина чемпионат мира по футзалу
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 20:18
Откровенно Бразили повезло в полуфинале, реализуй мы все голевые моменты. По игре мы были лучше в этом матче.
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
06.10.2024 в 20:18
Откровенно Бразили повезло в полуфинале, реализуй мы все голевые моменты. По игре мы были лучше в этом матче.
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
06.10.2024 в 20:11
Оби дві команді є нашими кривдниками;)
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