  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Харлан вернулась в тренировочный зал и начала подготовку к сезону. Фото
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харлан вернулась в тренировочный зал и начала подготовку к сезону. Фото

Другие виды
Обновлено

Чемпионка готовится к соревнованиям

Харлан вернулась в тренировочный зал и начала подготовку к сезону. Фото

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снова вернулась к тренировкам и начала подготовку к сезону-2025. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Пидручный начал тренировочный сбор в Австрии.

По теме
yellow-arrow
Чемпионом мира по футзалу стал обидчик Украины
yellow-arrow
Харлан показала поклонникам своего домашнего любимца. Фото
yellow-arrow
Украинская гимнастка Икан завоевала бронзу на Кубке Дали Куткайте в Литве
Ольга Харлан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости