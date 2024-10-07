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Харлан вернулась в тренировочный зал и начала подготовку к сезону. Фото
Чемпионка готовится к соревнованиям
Фото: Getty Images
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка снова вернулась к тренировкам и начала подготовку к сезону-2025. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Пидручный
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