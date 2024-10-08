Одна из самых известных политических журналисток Украины рассказала о любимых спортсменах и назвала Ломаченко безразличным к войне

Известная журналистка, политический аналитик Елена Курбанова рассказала, кого из украинских спортсменов она уважает больше всего. Ее слова цитирует Sport Express:

– Кроме Ярославы Магучих, кто из украинских спортсменов у вас вызывает наибольший восторг?

– Конечно, это Ольга Харлан. Пожалуй, это самое свежее сейчас в памяти, потому что Олимпиада только закончилась. И все эти слезы, которые не только от радости, а это еще и упоминание о том, что тебя ждет дома, что происходит дома, это то, что отзывается абсолютно всем. Мне кажется, что эти победы стали более понятны как раз во время такой трагедии. Потому что раньше было: золото и золото, класс. Мы настолько были далеки от профессионального спорта, а сегодня, зная, через что проходят наши спортсмены, тренируясь за границей и здесь, в Украине. Зная о погибших спортсменах. Или о тех, кто воюет вместо того, чтобы заниматься спортом, конечно, это то, что невероятно вдохновляет.

И конечно, как не вспомнить об Усике? Даже я часто спорю по поводу него с друзьями, потому что кто-то его любит, а кто-то нет, но в конце концов весь мир знает о том, что Александр Усик – это украинский боксер, супертяж, который имеет уже не все пояса, но меньше с тем. Он заставляет всех знать наш гимн, говорить о том, что это украинский спортсмен. На первой линии обязательно сидят военные. И все это тоже очень важные аспекты для нашей страны. И, конечно, они меня очень впечатляют – сказала Елена.

Также Курбанова рассказала, как относится к украинскому боксеру, чемпиону мира в легком весе по версии IBF Василию Ломаченко (18-3; 12 КО).

"А мне кажется, что он больше не является неоднозначным. Он как раз очень однозначен. Невозможно не говорить о войне. Если я не ошибаюсь, на днях прилетело в его дачу. А я когда-то еще до полномасштабной войны была в его заведении, он создал комплекс для отдыха. И я знаю, что в этот район тоже были постоянные прилеты. Да чувак, если твоего бизнеса нет, в твой дом прилетело, ты не можешь говорить, что ракеты падают с неба!

Он с однозначной позицией безразличия к нашей войне относится. Так и я, отношусь к нему совершенно отрицательно. Я готова всегда вписываться за Усика, потому что мне кажется, что он сегодня вдохновляет людей. Он показывает, что чуваки, можно было так, а теперь так не получится. И мы или в одном окопе все говорим о войне, помогаем войску. Или зачем ты нужен. Ты не можешь быть человеком мира. Вот поэтому Ломаченко сегодня никто. О нем не говорят, он не становится каким-то медийным человеком. И это, скорее, стыд. Стыд, потому что имея такой талант, способности, влияние на молодежь, все это совершенно утрачено."