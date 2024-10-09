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Леброн Джеймс и Льюис Хэмилтон примут участие в гала-церемонии Met Gala 2025
Ежегодно эту выставку проводит Vogue
Фото: Autoblog.nl
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс назначен почётным председателем гала-церемонии Met Gala 2025. Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон будет сопредседателем церемонии. Об этом пишет Daily Mail.
Met Gala — ежегодная выставка, которую проводит журнал Vogue совместно с Институтом костюма музея Метрополитен. Церемония 2025 года пройдёт 5 мая на Манхэттене.
Помимо Льюиса Хэмилтона, сопредседателями Met Gala 2025 года станут Колман Доминго, A$AP Rocky, Фаррелл Уильямс и Анна Винтур.
"Эта ковровая дорожка войдёт в историю", — говорится в сообщении Vogue в соцсетях.
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