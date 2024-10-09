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Леброн Джеймс и Льюис Хэмилтон примут участие в гала-церемонии Met Gala 2025

Другие виды

Ежегодно эту выставку проводит Vogue

Леброн Джеймс и Льюис Хэмилтон примут участие в гала-церемонии Met Gala 2025

Фото: Autoblog.nl

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Леброн Джеймс назначен почётным председателем гала-церемонии Met Gala 2025. Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон будет сопредседателем церемонии. Об этом пишет Daily Mail.

Met Gala — ежегодная выставка, которую проводит журнал Vogue совместно с Институтом костюма музея Метрополитен. Церемония 2025 года пройдёт 5 мая на Манхэттене.

Помимо Льюиса Хэмилтона, сопредседателями Met Gala 2025 года станут Колман Доминго, A$AP Rocky, Фаррелл Уильямс и Анна Винтур.

"Эта ковровая дорожка войдёт в историю", — говорится в сообщении Vogue в соцсетях.

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