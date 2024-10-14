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Бывшего украинского гроссмейстера отстранили от командного чемпионата Испании

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Спортсмен обвиняется в мошенничестве

Бывшего украинского гроссмейстера отстранили от командного чемпионата Испании

Фото: Chess.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший украинский шахматист Кирилл Шевченко отстранен от командного чемпионата Испании. Спортсмена подозревают в мошенничестве, пишет портал Сһеѕѕ.

Шевченко представлял на турнире команду Силла - Интегрант Коллетиус. Кирилл во время матча постоянно отходил, чем вызвал подозрение, в результате в туалете был найден телефон.

"В свете доказательств того, что этот игрок пользовался мобильным телефоном во время игры, в дополнение к игнорированию просьб уведомить меня, когда он покидает комнату, что является нарушением правил ФИДЕ, я решил наложить следующую санкцию:

Аннулировать две сыгранные партии в 1-м и во 2-м туре на основании статьи 12.8, которая запрещает использование мобильных устройств. Оба оппонента выиграли свои партии.

Исключить Кирилла Шевченко из соревнований, поскольку это считается серьезным нарушением на основании статьи 19.9.9", - сообщил главный арбитр Оскар Бруно де Прадо Родригес.

Напомним, что Шевченко представляет Румынию с января 2023 года.

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