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Бывшего украинского гроссмейстера отстранили от командного чемпионата Испании
Спортсмен обвиняется в мошенничестве
Фото: Chess.com
Бывший украинский шахматист Кирилл Шевченко отстранен от командного чемпионата Испании. Спортсмена подозревают в мошенничестве, пишет портал Сһеѕѕ.
Шевченко представлял на турнире команду Силла - Интегрант Коллетиус. Кирилл во время матча постоянно отходил, чем вызвал подозрение, в результате в туалете был найден телефон.
"В свете доказательств того, что этот игрок пользовался мобильным телефоном во время игры, в дополнение к игнорированию просьб уведомить меня, когда он покидает комнату, что является нарушением правил ФИДЕ, я решил наложить следующую санкцию:
Аннулировать две сыгранные партии в 1-м и во 2-м туре на основании статьи 12.8, которая запрещает использование мобильных устройств. Оба оппонента выиграли свои партии.
Исключить Кирилла Шевченко из соревнований, поскольку это считается серьезным нарушением на основании статьи 19.9.9", - сообщил главный арбитр Оскар Бруно де Прадо Родригес.
Напомним, что Шевченко представляет Румынию с января 2023 года.
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