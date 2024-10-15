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Федерация шахмат Румынии отреагировала на отстранение Кирилла Шевченко

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В Федерации ждут подробностей дела

Федерация шахмат Румынии отреагировала на отстранение Кирилла Шевченко

Фото: kyivchess.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Федерация шахмат Румынии прокомментировала отстранение гроссмейстера Кирилла Шевченко от командного чемпионата Испании по шахматам из-за подозрения в мошенничестве.

"За эти годы мы доказали, что очень серьезно относимся ко всем правилам борьбы с мошенничеством и будем продолжать это делать. Мы были, есть и будем иметь нулевую толерантность к нарушениям правил честной игры.

Но такие серьезные обвинения обязательно должны быть подкреплены весомыми доказательствами, а до сих пор обнародованы лишь косвенные доказательства.

Мы ждем подробностей дела и внимательно изучим сопутствующие доказательства. Сейчас у нас есть только сообщения прессы и вероятные свидетели, но нет официального сообщения. До тех пор мы на стороне нашего шахматиста, который отрицает выдвинутые против него обвинения. Мы поддержим его, как поддерживаем всех наших шахматистов, в рамках действующих правил.

Если появится дополнительная информация, мы примем решение относительно наших дальнейших действий в рамках Федерации", — говорится в заявлении.

Ранее 22-летнего гроссмейстера Кирилла Шевченко, который ранее выступал за Украину, отстранили от командного чемпионата Испании из-за подозрения в мошенничестве.

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