Федерация шахмат Румынии отреагировала на отстранение Кирилла Шевченко

Федерация шахмат Румынии прокомментировала отстранение гроссмейстера Кирилла Шевченко от командного чемпионата Испании по шахматам из-за подозрения в мошенничестве.

"За эти годы мы доказали, что очень серьезно относимся ко всем правилам борьбы с мошенничеством и будем продолжать это делать. Мы были, есть и будем иметь нулевую толерантность к нарушениям правил честной игры.

Но такие серьезные обвинения обязательно должны быть подкреплены весомыми доказательствами, а до сих пор обнародованы лишь косвенные доказательства.

Мы ждем подробностей дела и внимательно изучим сопутствующие доказательства. Сейчас у нас есть только сообщения прессы и вероятные свидетели, но нет официального сообщения. До тех пор мы на стороне нашего шахматиста, который отрицает выдвинутые против него обвинения. Мы поддержим его, как поддерживаем всех наших шахматистов, в рамках действующих правил.

Если появится дополнительная информация, мы примем решение относительно наших дальнейших действий в рамках Федерации", — говорится в заявлении.

Ранее 22-летнего гроссмейстера Кирилла Шевченко, который ранее выступал за Украину, отстранили от командного чемпионата Испании из-за подозрения в мошенничестве.