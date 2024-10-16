Гимнаст Верняев снялся в элегантной рекламе воды. Видео

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион-2016 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новым видео. Наш спортсмен сделал коллаборацию с известным брендом воды – aquamyrgorod и снялся в рекламном ролике компании. Соответствующий пост Олег разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих рассказала об усталости украинской войны за границей.