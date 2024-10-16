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Гимнаст Верняев снялся в элегантной рекламе воды. Видео

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Получилось оригинально

Гимнаст Верняев снялся в элегантной рекламе воды. Видео

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион-2016 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новым видео. Наш спортсмен сделал коллаборацию с известным брендом воды – aquamyrgorod и снялся в рекламном ролике компании. Соответствующий пост Олег разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих рассказала об усталости украинской войны за границей.

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Олег Верняев
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