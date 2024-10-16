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Гимнаст Верняев снялся в элегантной рекламе воды. Видео
Получилось оригинально
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст, олимпийский чемпион-2016 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новым видео. Наш спортсмен сделал коллаборацию с известным брендом воды – aquamyrgorod и снялся в рекламном ролике компании. Соответствующий пост Олег разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Магучих
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