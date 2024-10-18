Легенда украинского фехтования рассказала, выступит ли на Олимпийских играх-2024

Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая после победы на ОИ-2024 в Париже рассказала, имеет ли планы поехать на следующую Олимпиаду в США.

"Сейчас пока отдыхаю, потому что нужно восстановить полностью тело и морально отдохнуть.

Конечно, хочется не просто вернуться в спорт, а поехать на следующую Олимпиаду. Есть ведь командное золото, но нет медали в личном зачете – это тоже очень важно для меня, хочется это воплотить в жизнь. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо и удастся вернуться в спортивную карьеру.

К Олимпиаде-2024 мы готовились в Италии, но сейчас я не готова никуда уезжать, хочу тренироваться только в своей стране.

Выезжать на международное сборы, на соревнования – да, но тренироваться и готовиться хочу только в Украине. Если все будет для этого, то буду продолжать" – сказала Елена в эфире 1+1.