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Легенда украинского фехтования рассказала, выступит ли на Олимпийских играх-2024
Надеемся на возвращение
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Елена Кравацкая после победы на ОИ-2024 в Париже рассказала, имеет ли планы поехать на следующую Олимпиаду в США.
"Сейчас пока отдыхаю, потому что нужно восстановить полностью тело и морально отдохнуть.
Конечно, хочется не просто вернуться в спорт, а поехать на следующую Олимпиаду. Есть ведь командное золото, но нет медали в личном зачете – это тоже очень важно для меня, хочется это воплотить в жизнь. Поэтому надеюсь, что все будет хорошо и удастся вернуться в спортивную карьеру.
К Олимпиаде-2024 мы готовились в Италии, но сейчас я не готова никуда уезжать, хочу тренироваться только в своей стране.
Выезжать на международное сборы, на соревнования – да, но тренироваться и готовиться хочу только в Украине. Если все будет для этого, то буду продолжать" – сказала Елена в эфире 1+1.
Напомним, что ранее Шакил О'Нил
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