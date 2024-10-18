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Чемпионат мира по триатлону обернулся настоящей трагедией

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К сожалению такое случается

Чемпионат мира по триатлону обернулся настоящей трагедией

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

17 октября в Торремолиносе (Испания) состоялся чемпионат мира по триатлону. Во время его проведения два спортсмена погибли.

Первому было 57 лет, а родом он из Великобритании. Произошла трагедия во время бега. Другой – мексиканец, погибший во время плавания. Предварительная причина – сердечный приступ у обоих.

"С глубокой грустью можем сообщить, что двое участников погибли на чемпионате мира по триатлону на длинные дистанции в Торремолинос-Андалусии, состоявшемся сегодня, 17 октября" – сказал один из организаторов соревнований.

Напомним, ранее Новак Джокович вызвал на корт врача в выставочном матче против Синнера.

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Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
18.10.2024 в 11:54
Нажрались стимуляторов перед стартом. Вот сердце и не выдержало
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
18.10.2024 в 11:54
Нажрались стимуляторов перед стартом. Вот сердце и не выдержало
Ответить
0
0

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