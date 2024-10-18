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Чемпионат мира по триатлону обернулся настоящей трагедией
К сожалению такое случается
Getty Images/Global Images Ukraine
17 октября в Торремолиносе (Испания) состоялся чемпионат мира по триатлону. Во время его проведения два спортсмена погибли.
Первому было 57 лет, а родом он из Великобритании. Произошла трагедия во время бега. Другой – мексиканец, погибший во время плавания. Предварительная причина – сердечный приступ у обоих.
"С глубокой грустью можем сообщить, что двое участников погибли на чемпионате мира по триатлону на длинные дистанции в Торремолинос-Андалусии, состоявшемся сегодня, 17 октября" – сказал один из организаторов соревнований.
Напомним, ранее Новак Джокович
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