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В боях за Торецк погиб призер ЧМ-1999 по скалолазанию

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Погиб единственный украинец, сумевший получить медаль на ЧМ

В боях за Торецк погиб призер ЧМ-1999 по скалолазанию

Фото: Facebook

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский атлет Евгений Кривошейцев на странице в Facebook написал, что на фронте погиб украинский военный и профессиональный скалолаз Максим Петренко.

"Грустная весть… В бою с российскими оккупантами за город Торецк, защищая Украину от путинских орд, погиб мой старый друг и многолетний напарник в скалолазании, двукратный чемпион мира, мастер спорта международного класса по скалолазанию Максим Петренко.

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Светлая память Максиму и всем героям погибшим защищая Украину", – написал Кривошейцев.

Петренко погиб в возрасте 46 лет. Самой высокой наградой спортсмена является бронза ЧМ-1999 года в Бирмингеме. Тогда он стал первым украинцем и до сих пор единственным, кто получил медаль на взрослых чемпионатах мира по скалолазанию в дисциплине трудность.

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