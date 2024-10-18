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В боях за Торецк погиб призер ЧМ-1999 по скалолазанию
Погиб единственный украинец, сумевший получить медаль на ЧМ
Фото: Facebook
Украинский атлет Евгений Кривошейцев на странице в Facebook написал, что на фронте погиб украинский военный и профессиональный скалолаз Максим Петренко.
"Грустная весть… В бою с российскими оккупантами за город Торецк, защищая Украину от путинских орд, погиб мой старый друг и многолетний напарник в скалолазании, двукратный чемпион мира, мастер спорта международного класса по скалолазанию Максим Петренко.
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Светлая память Максиму и всем героям погибшим защищая Украину", – написал Кривошейцев.
Петренко погиб в возрасте 46 лет. Самой высокой наградой спортсмена является бронза ЧМ-1999 года в Бирмингеме. Тогда он стал первым украинцем и до сих пор единственным, кто получил медаль на взрослых чемпионатах мира по скалолазанию в дисциплине трудность.
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