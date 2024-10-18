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ФИДЕ отстранила бывшего украинца Кирилла Шевченко
Спортсмен подозревается в мошенничестве
Фото: kyivchess.com
Дисциплинарно-этический комитет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) принял решение отстранить бывшего украинского шахматиста Кирилла Шевченко до конца года выступающего под флагом Румынии.
Отстранение будет действовать до конца 2024 года.
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Ранее Шевченко заподозрили в мошенничестве, так как он мог использовать телефон во время турнира. ФИДЕ отмечает, что временное отстранение не означает, что Шевченко виноват в мошенничестве.
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