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ФИДЕ отстранила бывшего украинца Кирилла Шевченко

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Спортсмен подозревается в мошенничестве

ФИДЕ отстранила бывшего украинца Кирилла Шевченко

Фото: kyivchess.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Дисциплинарно-этический комитет Международной федерации шахмат (ФИДЕ) принял решение отстранить бывшего украинского шахматиста Кирилла Шевченко до конца года выступающего под флагом Румынии.

Отстранение будет действовать до конца 2024 года.

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Ранее Шевченко заподозрили в мошенничестве, так как он мог использовать телефон во время турнира. ФИДЕ отмечает, что временное отстранение не означает, что Шевченко виноват в мошенничестве.

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