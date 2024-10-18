Ольга Харлан хочет основать свою фехтовальную академию

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан рассказала, что планирует основать свою фехтовальную академию.

- Для того, чтобы что-то другое делать через 3-5 лет, нужно начинать сейчас. Что ты сейчас начинаешь?

- Давайте скажем так: я начинаю жить немножко другой жизнью. Я хочу основать свою фехтовальную академию. Я сейчас работаю в этом направлении, это нелегкий путь. Это другой путь, он для меня самый тяжелый сейчас, потому что, все же, фехтовать для меня, как бы то ни звучало, но очень легко. Потому что я знаю, как это делать.

Но все же я бы очень хотела, это моя мечта. Во-вторых, я хотела бы дать молодому поколению больше понимания, что такое фехтование. Тем более в это время, которое у нас сейчас есть, я считаю, что не только деткам, но и тинейджерам и взрослым было бы классно чем-то заниматься. И это очень важно, это мотивирует на будущее, это вклад в наше будущее.

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Тем более, я за все эти годы в фехтовании и спорте очень много увидела. Не могу сказать, что я очень много знаю, что я знаю все. Но у меня есть свое мнение, которое я бы хотела, чтобы было основано в Украине, в Киеве или может потом в других регионах нашей страны.

- Поднимай планку – международную школу делай.

- Мне очень хочется сначала это сделать в Киеве, в Украине. Это, конечно, принципиальная моя позиция. Потому что много кто спрашивает, может, в Италии, где я нахожусь много времени. Я говорю нет. Только здесь, – сказала Харлан.