Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гутцайт объявил о завершении карьеры первого в истории Украины зимнего олимпийского чемпиона
Спасибо за все, Александр
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал, что олимпийский чемпион Александр Абраменко завершил профессиональную карьеру.
"Олимпийский чемпион Александр Абраменко уже закончил свою спортивную карьеру.
Возможно, за медаль на Играх через два года будет соревноваться другой фристайлист, призер этапов Кубка мира в лыжной акробатике Дмитрий Котовский.
Будем готовиться, а дальше увидим. Пока что о медальных перспективах тех или иных представителей зимних видов спорта еще говорить рано" – сказал Гутцайт в интервью sport-express.
Напомним, что Абраменко – олимпийский чемпион 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), а также серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине.
Популярное сейчас
- Надаль получил безумно дорогой подарок от организаторов турнира в Саудовской Аравии. Фото
- Лука Модрич в Реале побил рекорд Пушкаша
- Лидерство Динамо, триумфальное возвращение Миколенко, победа Забарного над Арсеналом Зинченко и хет-трик Кейна. Главные новости за 19 октября
- Чемпионат мира по триатлону обернулся настоящей трагедией
- Я тоже его хочу. Украинские актрисы активно обсуждали Мудрика в шоу Леси Никитюк. ФОТО
- Красавица дня. Жена Арнаутовича, который отвалил дубль в ворота норвежцев