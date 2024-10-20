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Гутцайт объявил о завершении карьеры первого в истории Украины зимнего олимпийского чемпиона

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Спасибо за все, Александр

Гутцайт объявил о завершении карьеры первого в истории Украины зимнего олимпийского чемпиона

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал, что олимпийский чемпион Александр Абраменко завершил профессиональную карьеру.

"Олимпийский чемпион Александр Абраменко уже закончил свою спортивную карьеру.

Возможно, за медаль на Играх через два года будет соревноваться другой фристайлист, призер этапов Кубка мира в лыжной акробатике Дмитрий Котовский.

Будем готовиться, а дальше увидим. Пока что о медальных перспективах тех или иных представителей зимних видов спорта еще говорить рано" – сказал Гутцайт в интервью sport-express.

Напомним, что Абраменко – олимпийский чемпион 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея), а также серебряный призер Олимпиады-2022 в Пекине.

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