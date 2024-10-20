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Сколько спортсменов пошло защищать Украину? Гутцайт дал ответ
Большая цифра
https://www.pravda.com.ua
Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал, сколько спортсменов на сегодняшний день присоединились к силам обороны Украины и какие жертвы понес отечественный спорт.
"Эти цифры каждый день меняются. Но в настоящее время около 500 наших спортсменов и тренеров погибли на российско-украинской войне. А более 3000 представителей спортивной отрасли уже пошли защищать Украину" – цитирует слова Гутцайта издание sport-express.
Напомним, что ранее Гутцайт
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