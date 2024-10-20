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Сколько спортсменов пошло защищать Украину? Гутцайт дал ответ

Другие виды
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Большая цифра

Сколько спортсменов пошло защищать Украину? Гутцайт дал ответ

https://www.pravda.com.ua

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт рассказал, сколько спортсменов на сегодняшний день присоединились к силам обороны Украины и какие жертвы понес отечественный спорт.

"Эти цифры каждый день меняются. Но в настоящее время около 500 наших спортсменов и тренеров погибли на российско-украинской войне. А более 3000 представителей спортивной отрасли уже пошли защищать Украину" – цитирует слова Гутцайта издание sport-express.

Напомним, что ранее Гутцайт объявил о завершении карьеры первого в истории Украины зимнего олимпийского чемпиона.

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Вадим Гутцайт
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