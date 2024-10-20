Президент НОК рассказал подробности по поводу дальнейшей карьеры Харлан

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал о планах олимпийской чемпионки Парижа-2024 Ольги Харлан по поводу ее дальнейшей карьеры. Его слова цитирует sport-express:

"Уже известно, что бронзовый призер Олимпийских игр-2024 по греко-римской борьбе Жан Беленюк завершил свою спортивную карьеру.

Планов победительницы и призера прошлой Олимпиады по фехтованию Ольги Харлан еще не знаю. Она окончательно не решила, заканчивает ли свою незаурядную спортивную карьеру. Конечно, Ольга возьмет какой-то перерыв после Игр.

Остальные ведущие украинские спортсмены, насколько известно, будут готовиться на следующие Олимпийские игры. Надеемся на дальнейшие успехи наших лидеров" – сказал глава НОК.