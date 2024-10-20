  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Президент НОК рассказал подробности по поводу дальнейшей карьеры Харлан
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент НОК рассказал подробности по поводу дальнейшей карьеры Харлан

Другие виды
Обновлено

Спойлер – пока неизвестно

Президент НОК рассказал подробности по поводу дальнейшей карьеры Харлан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал о планах олимпийской чемпионки Парижа-2024 Ольги Харлан по поводу ее дальнейшей карьеры. Его слова цитирует sport-express:

"Уже известно, что бронзовый призер Олимпийских игр-2024 по греко-римской борьбе Жан Беленюк завершил свою спортивную карьеру.

Планов победительницы и призера прошлой Олимпиады по фехтованию Ольги Харлан еще не знаю. Она окончательно не решила, заканчивает ли свою незаурядную спортивную карьеру. Конечно, Ольга возьмет какой-то перерыв после Игр.

Остальные ведущие украинские спортсмены, насколько известно, будут готовиться на следующие Олимпийские игры. Надеемся на дальнейшие успехи наших лидеров" – сказал глава НОК.

Напомним, что Гутцайт объявил о завершении карьеры первого в истории Украины зимнего олимпийского чемпиона.

По теме
yellow-arrow
Сколько спортсменов пошло защищать Украину? Гутцайт дал ответ
yellow-arrow
Гутцайт объявил о завершении карьеры первого в истории Украины зимнего олимпийского чемпиона
yellow-arrow
Ольга Харлан хочет основать свою фехтовальную академию
Ольга Харлан Вадим Гутцайт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости