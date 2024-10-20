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Президент НОК рассказал подробности по поводу дальнейшей карьеры Харлан
Спойлер – пока неизвестно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал о планах олимпийской чемпионки Парижа-2024 Ольги Харлан по поводу ее дальнейшей карьеры. Его слова цитирует sport-express:
"Уже известно, что бронзовый призер Олимпийских игр-2024 по греко-римской борьбе Жан Беленюк завершил свою спортивную карьеру.
Планов победительницы и призера прошлой Олимпиады по фехтованию Ольги Харлан еще не знаю. Она окончательно не решила, заканчивает ли свою незаурядную спортивную карьеру. Конечно, Ольга возьмет какой-то перерыв после Игр.
Остальные ведущие украинские спортсмены, насколько известно, будут готовиться на следующие Олимпийские игры. Надеемся на дальнейшие успехи наших лидеров" – сказал глава НОК.
Напомним, что Гутцайт
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