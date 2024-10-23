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Ольга Харлан провела встречу с детьми, чьи родители погибли на войне. Фото

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Ольга Харлан провела встречу с детьми, чьи родители погибли на войне. Фото

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка провела встречу с детьми, чьи родители погибли на войне, защищая государство. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Костюк посетила Vogue Conference и встретилась с вице-премьер министром Украины.

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Ольга Харлан
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