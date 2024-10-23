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Украинцы одержали победу на чемпионате Европы по снукеру
Наши парни обыграли команду Мальты в финале
Фото - Iulian Boiko Team
В решающем матче чемпионата Европы по снукеру, который в этом году проходил в Португалии, наша команда обыграла команду Мальты со счетом 3:2, получив золотые медали на турнире от организации EBSA.
На этом турнире Украину представляли 19-летний Юлиан Бойко и 29-летний Денис Хмелевский, которые победили в финале соревнований. Еще одна украинская команда в составе Антона Казакова и Михаила Ларкова выбыла на стадии 1/8 финала.
Также добавим, что несколько дней назад Юлиан Бойко завоевал золото чемпионата Европы 2024 года по снукеру в дисциплине Shoot-Out, обыграв представителя Англии Крейга Стедмена.
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