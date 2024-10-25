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Романчук поделился фото с вечера Vogue Ukraine

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Великолепный костюм

Романчук поделился фото с вечера Vogue Ukraine

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский пловец Михаил Романчук вместе со своей женой, вице-чемпионкой мира в тройном прыжке Мариной Бех-Романчук посетили мероприятие, организованное журналом Vogue Ukraine. Темой вечера стало развитие моды и лёгкой промышленности в нашей стране. Соответствующий пост Михаил разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Усик обратился с посланием к кандидату в президенты США.

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