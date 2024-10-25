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Романчук поделился фото с вечера Vogue Ukraine
Великолепный костюм
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский пловец Михаил Романчук вместе со своей женой, вице-чемпионкой мира в тройном прыжке Мариной Бех-Романчук посетили мероприятие, организованное журналом Vogue Ukraine. Темой вечера стало развитие моды и лёгкой промышленности в нашей стране. Соответствующий пост Михаил разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Усик
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