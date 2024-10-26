Полиция продолжает расследование дела о государственных расходах на турнир по гимнастике 9-летней давности

Полиция открыла производство и расследует дело по факту использования средств во время проведения международного турнира по спортивной гимнастике Ukraine Nation Cup, главным организатором которого была чемпионка Стелла Хлус (Захарова). Дело было открыто еще в июне 2015 года.

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Тогда журналисты программы "Схемы. Коррупция в деталях" выяснили, что для соревнований подготовили завышенную смету расходов, поступающих из государственного бюджета.

В связи с этим Печерское управление МВД в Киеве 9 лет назад начало досудебное расследование использования средств во время проведения турнира.