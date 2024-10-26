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Верняев принял участие в рекламе официальной формы национальной сборной Украины по футболу. Фото
Неплохо подошла
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио 2016 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен принял участие в рекламе официальной формы национальной сборной Украины по футболу, выпущенной компанией adidas. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Михаил Романчук
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