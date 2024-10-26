Верняев принял участие в рекламе официальной формы национальной сборной Украины по футболу. Фото

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио 2016 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен принял участие в рекламе официальной формы национальной сборной Украины по футболу, выпущенной компанией adidas. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Михаил Романчук поделился фото с вечера Vogue Ukraine.