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Верняев принял участие в рекламе официальной формы национальной сборной Украины по футболу. Фото

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Неплохо подошла

Верняев принял участие в рекламе официальной формы национальной сборной Украины по футболу. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский гимнаст, олимпийский чемпион Рио 2016 Олег Верняев поделился со своими поклонниками новым фото. Наш спортсмен принял участие в рекламе официальной формы национальной сборной Украины по футболу, выпущенной компанией adidas. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Михаил Романчук поделился фото с вечера Vogue Ukraine.

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