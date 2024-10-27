Харлан проводит воскресенье в тренировочном зале. Фото

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка решила сделать воскресенье рабочим днем ​​и провела физическую тренировку в спортивном зале. Соответствующие снимки Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Магучих прокомментировала победу в номинации "Спортсменка года".