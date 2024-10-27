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Харлан проводит воскресенье в тренировочном зале. Фото

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Настоящий чемпионский характер

Харлан проводит воскресенье в тренировочном зале. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка решила сделать воскресенье рабочим днем ​​и провела физическую тренировку в спортивном зале. Соответствующие снимки Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан проводит воскресенье в тренировочном зале. Фото - изображение 1Харлан проводит воскресенье в тренировочном зале. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Магучих прокомментировала победу в номинации "Спортсменка года".

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