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Харлан проводит воскресенье в тренировочном зале. Фото
Настоящий чемпионский характер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка решила сделать воскресенье рабочим днем и провела физическую тренировку в спортивном зале. Соответствующие снимки Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Магучих
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