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На щите: В освободительной войне против российского оккупанта погиб украинский гребец Даниил Егоров
Светлая память
28 октября 2024 года под поселком Нью-Йорк в Донецкой области погиб Даниил Егоров – член национальной сборной команды Украины по гребле академической 2016-2024 годов.
Об этом сообщает НОК Украины в Николаевской области.
Начал заниматься греблей парень в Запорожской области у тренера Гапоненко Владимира Филипповича, впоследствии представлял Николаевскую область.
Даниил – бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 2017 года, серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет 2019 года.
С первого дня вторжения Даниил воевал по самым горячим направлениям фронта, служил в полку "Азов".
Награжден почетными нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Золотой крест" (06.09.2023) и "За сохранение жизни" (30.01.2024).
Команда UA-Футбол выражает искренние соболезнования родным и близким Героя, отдавшего жизнь за Украину. Вечная память!
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