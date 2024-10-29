На щите: В освободительной войне против российского оккупанта погиб украинский гребец Даниил Егоров

28 октября 2024 года под поселком Нью-Йорк в Донецкой области погиб Даниил Егоров – член национальной сборной команды Украины по гребле академической 2016-2024 годов.

Об этом сообщает НОК Украины в Николаевской области.

Начал заниматься греблей парень в Запорожской области у тренера Гапоненко Владимира Филипповича, впоследствии представлял Николаевскую область.

Даниил – бронзовый призер чемпионата Европы среди юниоров 2017 года, серебряный призер чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет 2019 года.

С первого дня вторжения Даниил воевал по самым горячим направлениям фронта, служил в полку "Азов".

Награжден почетными нагрудными знаками Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины "Золотой крест" (06.09.2023) и "За сохранение жизни" (30.01.2024).