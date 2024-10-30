В следующем году велобагатоденка Тур де Франс пройдет по общефранцузскому маршруту

Гранд-тур "Тур де Франс 2025" впервые за пять лет пройдет исключительно во Франции. В 2021 году гонка проходила через Андорру, а в 2022 году гранд-тур стартовал в Копенгагене, в 2023 году - в Бильбао, а в 2024 году - во Флоренции. В следующем сезоне французская велобагатоденка также вернется на Елисейские поля по случаю 50-й годовщины первого финиша на этой территории. В этом году "Тур" впервые в истории финишировал за пределами Парижа из-за проведения Олимпийских игр.

"Мы решили вернуть "Тур" домой, это было актуально после всех зарубежных стартов. Неделя на равнине - это уже не та веселая гонка, какой она была в былые времена. Мы сократили спринтерские этапы и расставили везде ловушки. Я не думаю, что Тьерри Гувену, который составлял маршрут, пропустил хоть один подъем между Лиллем и Бретанью", - заявил директор гонки Кристиан Прюдомм.

112-й гранд-тур будет состоять из 21 этапа, который стартует в Лилле 5 июля и завершится в Париже 27 июля. "Тур де Франс 2025" будет иметь протяженность 3320 км, будет включать две гонки на время и шесть финишей на горных вершинах, причем первая часть будет проходить преимущественно на равнине. Отметим, что нынешним победителем "Тура" стал словенский велогонщик UAE Team Emirates Тадей Погачар.