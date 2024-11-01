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Харлан попробовала себя в роли радиоведущей. Фото
Новый опыт
Getty Images
Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила радиостудию и попробовала себя в качестве ведущей и гостя. Соответствующие снимки Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что Харлан завоевала командное золото на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В личных выступлениях наша спортсменка взяла бронзовую награду.
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