  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Харлан попробовала себя в роли радиоведущей. Фото
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харлан попробовала себя в роли радиоведущей. Фото

Другие виды
Обновлено

Новый опыт

Харлан попробовала себя в роли радиоведущей. Фото

Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила радиостудию и попробовала себя в качестве ведущей и гостя. Соответствующие снимки Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан попробовала себя в роли радиоведущей. Фото - изображение 1Харлан попробовала себя в роли радиоведущей. Фото - изображение 2

Напомним, что Харлан завоевала командное золото на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В личных выступлениях наша спортсменка взяла бронзовую награду.

По теме
yellow-arrow
В следующем году велобагатоденка Тур де Франс пройдет по общефранцузскому маршруту
yellow-arrow
На щите: В освободительной войне против российского оккупанта погиб украинский гребец Даниил Егоров
yellow-arrow
Харлан проводит воскресенье в тренировочном зале. Фото
Ольга Харлан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости