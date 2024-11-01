Харлан попробовала себя в роли радиоведущей. Фото

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила радиостудию и попробовала себя в качестве ведущей и гостя. Соответствующие снимки Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что Харлан завоевала командное золото на Олимпийских играх-2024 в Париже (Франция). В личных выступлениях наша спортсменка взяла бронзовую награду.