  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Харлан попробовала себя в качестве ведущей кулинарного шоу. Видео
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харлан попробовала себя в качестве ведущей кулинарного шоу. Видео

Другие виды
Обновлено

Талантливый человек талантлив во всем

Харлан попробовала себя в качестве ведущей кулинарного шоу. Видео

Getty Images / Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка попробовала себя в качестве ведущей кулинарного шоу. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид в Гонконге встретилась с президентом местной федерации дзюдо.

По теме
yellow-arrow
Харлан попробовала себя в роли радиоведущей. Фото
yellow-arrow
В следующем году велобагатоденка Тур де Франс пройдет по общефранцузскому маршруту
yellow-arrow
На щите: В освободительной войне против российского оккупанта погиб украинский гребец Даниил Егоров
Ольга Харлан
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости