Харлан попробовала себя в качестве ведущей кулинарного шоу. Видео

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка попробовала себя в качестве ведущей кулинарного шоу. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Билодид в Гонконге встретилась с президентом местной федерации дзюдо.