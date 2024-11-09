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Харлан попробовала себя в качестве ведущей кулинарного шоу. Видео
Талантливый человек талантлив во всем
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новым видео. Наша спортсменка попробовала себя в качестве ведущей кулинарного шоу. Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Билодид в Гонконге
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