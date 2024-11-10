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Харлан вместе со своим парнем посетила матч Ювентус-Торино. Фото

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Харлан вместе со своим парнем посетила матч Ювентус-Торино. Фото

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка вместе со своим парнем, итальянцем Луиджи Самеле посетили матч итальянской Серии А с участием "Ювентуса" и "Торино". Соответствующий пост Ольга разместила на своей официальной странице в Instagram.

Харлан вместе со своим парнем посетила матч Ювентус-Торино. Фото - изображение 1Харлан вместе со своим парнем посетила матч Ювентус-Торино. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Харлан попробовала себя в качестве ведущей кулинарного шоу.

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