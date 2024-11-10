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Сборная Украины по гандболу впервые выиграла в квалификации Евро-2026
Непростая виктория сине-желтых
Фото - Федерація гандболу України
В Вильнюсе Украина одержала первую победу в отборе на ЧЕ-2026 по гандболу среди мужчин – 35:32 против Фарерских островов. По ходу второго тайма украинцы неоднократно проигрывали с разницей в 4 гола, но вырвали победу.
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После двух туров Украина занимает второе место в группе 6 отборочного цикла (2 очка). 7 ноября национальная команда уступила Нидерландам со счетом 39:40.
12 марта следующего года коллектив будет играть против гандболистов Косово, которые сегодня попытаются набрать первые зачетные пункты в поединке с Нидерландами.
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