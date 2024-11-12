Украинец Семенюк вместе с Проектом Варшавой одержал дебютною победу на старте Лиги чемпионов

Капитан национальной команды Украины Юрий Семенюк с польским "Проектом Варшавой" 12 ноября провел первый матч группового турнира Лиги чемпионов против своей бывшей команды бельгийского "Маасейка".

Игра началась с уверенных действий польской команды, которая захватила лидерство с первых минут и не давала ни единого шанса соперникам (25:9).

После перерыва гости начали лучше действовать в защите и агрессивнее в нападении, что позволило сделать разницу в счете по итогам второй партии более скромной (25:17).

Самым интересным оказался завершающий отрезок матча, который сохранил интригу. "Маасейк" вышел вперед и держал соперника на расстоянии 1-2 мячей, а порой преимущество достигало 4 очков. Однако при счете 18:18 "Проект Варшава" сломал соперника и снова вышел вперед и таким образом довел матч до победы.

Лига чемпионов. Первый раунд

"Проект Варшава" - "Маасейк" - 3:0