Олег Верняев: Не помню более коррумпированного и ужасного вице-президента федерации, чем сейчас

Украинский спортсмен и олимпийский чемпион Олег Верняев рассказал о коррупции в Федерации гимнастики Украины:

"Я больше не могу молчать. Я в сборной Украины с 2010 года, и за все это время не помню более коррумпированного и ужасного вице-президента федерации, чем сейчас (Стелла Захарова). Постоянные препятствия, палки в колеса, помощь блокируют, инициативы тормозят.

Чемпионат Украины за 6,6 миллиона для примерно 50 спортсменов, при этом без участия олимпийцев, это типа нормально. А когда СМИ начинают задавать вопросы, куда ушли деньги, оказывается, виноват я, будто купил СМИ.

Устраивать на работу "призраков", которые ни дня не были на месте, — это в порядке вещей. А если старший тренер задает вопрос, кто это, ему сразу говорят молчать. Иногда кажется, что скоро в сборной нужно будет просить разрешение даже просто дышать.

Вопросы решаются только когда я напрямую обращаюсь к министру, за что я ему очень благодарен. Но так не ок. Это прямая ответственность федерации.

Будучи олимпийским чемпионом, чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы, я должен просить почти на коленях разрешение на выезд на соревнования с тренером у вице-президента федерации. И даже когда объясняю, что мой тренер - это главный тренер сборной Украины, и что я готов ехать с другим тренером, который сможет помочь, мне отказывают. Разрешают выезд только с личным тренером, прекрасно зная, что я не буду этого делать, потому что понимаю, что он должен оставаться и работать со сборной.

И это при том, что тот же человек во всех социальных сетях заявляет, что именно сейчас все делается для развития спорта, и что в сборной все будет правильно. Честно, больно и смешно это читать. Но пока не понимаю, как бороться с этим, и как остановить этот хаос. Потому что если все так и останется, гимнастика станет просто спортом для здоровья, а не спортом, который приносит Украине олимпийские медали.

P. S. Забыл добавить, это же личная неприязнь ко мне и к конкретному тренеру. Ему даже принципиально не подписали стипендию как тренеру за медаль у его спортсмена, которую он получил на чемпионате Европы.

P.S.S. А второе, что хочется спросить: где тот тренер, которого так рьяно устраивала она на старшего тренера женской сборной? Давно не видел его в зале, может он куда-то уехал? Да, вы правильно догадались, он не вернется.

В нашей стране война, гибнут люди. А я здесь с этим. Извините", - написал Верняев на своей странице в Facebook.