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Барком-Кажаны потерпели поражение в напряженном матче польской Плюс-лиги
Тяжелый матч для украинской команды
фото из свободных источников
14 ноября состоялся матч регулярного чемпионата польской Плюс-лиги по волейболу, в котором "Барком-Кажаны" уступили "Слепску Сувалкам".
На старте игры наша команда была вынуждена догонять соперника. Сначала отыграли разницу в четыре мяча, а затем еще шесть. Но в итоге партия завершилась победой гостей.
Второй сет тоже остался за польским коллективом (22:25). Одним из самых горячих отрезков матча стала третья партия, в которой паритет сохранялся еще при счете 21:21, и все же "Кажаны" сумели выиграть - 25:23.
Львовяне закрепили успех в четвертом сете, который довели до победы 25:16.
Победитель определялся на тайбрейке, где сильнее оказались гости - 8:15.
Плюс-лига. 12-й тур
"Барком-Кажаны" - „Слепск Сувалки“ 2:3 (20:25, 22:25, 25:23, 25:16, 8:15)
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