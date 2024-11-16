Гимнаст: Захарова с угрозами настаивала, чтобы я участвовал в чемпионате Украины, организованном в ее честь

Назар Чепурный рассказал о закулисье организации украинского первенства.

“По завершении Олимпийских игр я взял перерыв для восстановления здоровья и из-за отсутствия международных стартов. Однако один из таких стартов – этап Кубка мира в Венгрии – был для меня отменен именно Стеллой Захаровой, которая решила, что участие в этом турнире "нецелесообразно". В то же время она настаивала, чтобы я обязательно участвовал в чемпионате Украины, организованном в ее честь, с угрозами, что иначе меня могут не допустить к другим соревнованиям в будущем”.

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“В октябре, во время моего отпуска, я договорился о выступлении в клубных соревнованиях за границей, для которых потребовалось разрешение федерации. Я обратился к работнику министерства с просьбой подписать разрешительный документ, но получил отказ. В разговоре со Стеллой Захаровой она пояснила, что формирование разрешений будет только в декабре, хотя дедлайн подачи документов на соревнование был 1 октября. После долгих и непростых разговоров разрешение, наконец, удалось получить, но с каким трудом и ограничением: это разрешение не должно препятствовать “внутренним региональным соревнованиям”, то есть Чемпионату Украины в честь Стеллы Захаровой”, – написал спортсмен в Instagram.

Весной Назар завоевал золото в командных соревнованиях на ЧЕ по спортивной гимнастике.