  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Другие виды
  4. Гераскевич – в ТОП-10 лучших на первом этапе Кубка мира по скелетону
В тренде
Другие виды
Другие виды

Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гераскевич – в ТОП-10 лучших на первом этапе Кубка мира по скелетону

Другие виды
Обновлено

Неплохой старт

Гераскевич – в ТОП-10 лучших на первом этапе Кубка мира по скелетону

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 ноября, в городе Пхенчхан (Южная Корея) состоялся первый этап Кубка мира сезона 2024/2025 по скелетону.

Победителем соревнований стал немецкий спортсмен Кристофер Гретхер, серебро у британца Маркуса Ваятта, а бронза – у его соотечественника Мэтта Весстона.

Соревновались также два представителя Украины, лучшим среди наших стал Владислав Гераскевич, финишировавший восьмым.

Скелетон. Первый этап. 16 ноября

Итоговые результаты:

1. Кристофер Гретхер (Германия) 1:46.32

2. Маркус Ваятт (Великобритания) +0.15

3. Мэтт Вестон (Великобритания) +0.43

.

.

.

8. Владислав Гераскевич (Украина) +1.01

26. Ярослав Лавренюк 55.88 (Украина) (одна попытка)

Следующий этап Кубка мира состоится в воскресенье, 17 ноября, в 13:00 также в Пхенчхане.

По теме
yellow-arrow
Гимнаст: Захарова с угрозами настаивала, чтобы я участвовал в чемпионате Украины, организованном в ее честь
yellow-arrow
Барком-Кажаны потерпели поражение в напряженном матче польской Плюс-лиги
yellow-arrow
Олег Верняев: Не помню более коррумпированного и ужасного вице-президента федерации, чем сейчас
Владислав Гераскевич
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости