Другие виды - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гераскевич – в ТОП-10 лучших на первом этапе Кубка мира по скелетону
Неплохой старт
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 16 ноября, в городе Пхенчхан (Южная Корея) состоялся первый этап Кубка мира сезона 2024/2025 по скелетону.
Победителем соревнований стал немецкий спортсмен Кристофер Гретхер, серебро у британца Маркуса Ваятта, а бронза – у его соотечественника Мэтта Весстона.
Соревновались также два представителя Украины, лучшим среди наших стал Владислав Гераскевич, финишировавший восьмым.
Скелетон. Первый этап. 16 ноября
Итоговые результаты:
1. Кристофер Гретхер (Германия) 1:46.32
2. Маркус Ваятт (Великобритания) +0.15
3. Мэтт Вестон (Великобритания) +0.43
.
.
.
8. Владислав Гераскевич (Украина) +1.01
26. Ярослав Лавренюк 55.88 (Украина) (одна попытка)
Следующий этап Кубка мира состоится в воскресенье, 17 ноября, в 13:00 также в Пхенчхане.
Популярное сейчас
- Обладатель Золотого мяча 86 спрогнозировал результат матча Грузия – Украина
- "Такие правила". Грузинские пограничники отдельно задерживали и допрашивали украинских болельщиков
- Реал определился, кого назначит новым тренером в случае увольнения Анчелотти
- Барком-Кажаны потерпели поражение в напряженном матче польской Плюс-лиги
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля