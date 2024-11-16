Гераскевич – в ТОП-10 лучших на первом этапе Кубка мира по скелетону

Сегодня, 16 ноября, в городе Пхенчхан (Южная Корея) состоялся первый этап Кубка мира сезона 2024/2025 по скелетону.

Победителем соревнований стал немецкий спортсмен Кристофер Гретхер, серебро у британца Маркуса Ваятта, а бронза – у его соотечественника Мэтта Весстона.

Соревновались также два представителя Украины, лучшим среди наших стал Владислав Гераскевич, финишировавший восьмым.

Скелетон. Первый этап. 16 ноября

Итоговые результаты:

1. Кристофер Гретхер (Германия) 1:46.32

2. Маркус Ваятт (Великобритания) +0.15

3. Мэтт Вестон (Великобритания) +0.43

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8. Владислав Гераскевич (Украина) +1.01

26. Ярослав Лавренюк 55.88 (Украина) (одна попытка)

Следующий этап Кубка мира состоится в воскресенье, 17 ноября, в 13:00 также в Пхенчхане.