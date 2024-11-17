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Гераскевич посвятил погибшему воину надпись на своем скелетоне. Фото

Другие виды
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Большое уважение

Гераскевич посвятил погибшему воину надпись на своем скелетоне. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич после успешного выступления на первом этапе Кубка мира 2024/2025 по скелетону посвятил надпись на своих санях одному из погибших украинских воинов.

"Все красивые сохраняют оптимизм" – написал на своей странице в Твиттере когда-то наш герой Павел Петриченко. 15 апреля 2024 возле Авдеевки воин погиб.

Напомним, что сегодня, 17 ноября, состоится второй этап Кубка мира по скелетону. Место проведения – Пйончан (Южная Корея).

Гераскевич посвятил погибшему воину надпись на своем скелетоне. Фото - изображение 1
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