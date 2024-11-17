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Гераскевич посвятил погибшему воину надпись на своем скелетоне. Фото
Большое уважение
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский спортсмен Владислав Гераскевич после
"Все красивые сохраняют оптимизм" – написал на своей странице в Твиттере когда-то наш герой Павел Петриченко. 15 апреля 2024 возле Авдеевки воин погиб.
Напомним, что сегодня, 17 ноября, состоится второй этап Кубка мира по скелетону. Место проведения – Пйончан (Южная Корея).
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