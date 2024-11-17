Гераскевич посвятил погибшему воину надпись на своем скелетоне. Фото

Украинский спортсмен Владислав Гераскевич после успешного выступления на первом этапе Кубка мира 2024/2025 по скелетону посвятил надпись на своих санях одному из погибших украинских воинов.

"Все красивые сохраняют оптимизм" – написал на своей странице в Твиттере когда-то наш герой Павел Петриченко. 15 апреля 2024 возле Авдеевки воин погиб.

Напомним, что сегодня, 17 ноября, состоится второй этап Кубка мира по скелетону. Место проведения – Пйончан (Южная Корея).